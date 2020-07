Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat offen gelassen, ob wie erhofft schon beim kommenden EU-Sondergipfel am Freitag und Samstag in Brüssel eine Einigung zum geplanten EU-Wiederaufbaufonds und zur künftigen mittelfristigen Budgetplanung erwartet werden kann. "Es gibt in diesen Tagen viele Kontakte unter den 27 Regierungen, aber es ist nicht absehbar, ob es am Freitag schon möglich sein wird, eine Einigung herzustellen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Im Europäischen Rat herrsche Einstimmigkeit. "Es muss eine Einigung von allen 27 hergestellt werden." Die Frage, ob die Wahl des Iren Paschal Donohoe anstatt der von großen EU-Staaten favorisierten Spanierin Nadia Calvino zum neuen Eurogruppen-Vorsitzenden die Gipfelverhandlungen erschweren werde, wollte Seibert nicht beantworten. "Ich kann das nicht kommentieren", sagte der Regierungssprecher. Donohoe sei jetzt Chef der Eurogruppe, und die Bundesregierung werde "die Zusammenarbeit mit ihm so eng und vertrauensvoll wie möglich angehen".

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich bei den auf zwei Tage angesetzten Beratungen erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder persönlich treffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat aber eingeräumt, dass die Positionen noch weit auseinander liegen. Merkel hat zusammen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Fonds über 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, den die EU-Kommission noch um 250 Milliarden überboten hat.

Die so genannten "sparsamen vier" Staaten Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden stören sich aber bislang vor allem daran, dass überwiegend Zuschüsse geplant sind. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte erklärt, man befinde sich in einer Phase, "in der schnelle Einigungen anstehen", und gefordert, die EU-Spitzen sollten bei dem Gipfel "versuchen, gleich beim ersten Mal fertig zu werden". Deutschland kommt bei den Beratungen als amtierende EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle zu.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.