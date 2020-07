Airbus Group 3.54% FBeyer (BWS02): Airbus ist im Gegensatz zu AbbVie und der Münchener Rück eine relativ riskante Aktie, auf Grund der aktuellen Marktsituation durch Corona. Investments dieser Art werde ich wenig tätigen (unter 5%), jedoch erhoffe ich mir Chancen und kurzfristige Kurssprünge durch Airbus. Langfristig steht für mich außer Frage, dass das Kursziel von 80,00 sehr wahrscheinlich ist. Also grundsätzlich gilt wie bei allen anderen Positionen in diesem Portfolio - Buy and Hold (13.07. 12:05) >> mehr comments zu Airbus Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/airbus Münchener Rück 0.89% FBeyer (BWS02): Das Gröbste der Corona Krise scheint überstanden. Aus Fondsanteilen werde ich in den nächsten Monaten ...

