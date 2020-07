Leichten Auftrieb erhielt der Euro durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.Frankfurt am Main - Der Euro hat zu Beginn der neuen Handelswoche leicht zugelegt. Am Montagmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1330 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitag. Auch zum Franken hat der Euro leicht angezogen und notiert aktuell mit 1,0670 Franken nach 1,0650 im frühen Handel. Der Dollar hat sich im Verlauf über der Marke von 0,94 Franken festgesetzt und steht...

Den vollständigen Artikel lesen ...