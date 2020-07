=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 28. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Mai PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -20,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -17,5% gg Vq zuvor: -10,4% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -8,5 Mrd GBP zuvor: -7,5 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +7,5% gg Vm zuvor: -20,3% gg Vm *** 09:20 DE/Brockhaus Capital Management AG (BCM), Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Hannover Messe, Digital Days (bis 15.7.), u.a. Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 10:00 DE/Continental AG, Online-HV 10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Online-HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: +60,0 Punkte zuvor: +63,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -64,0 Punkte zuvor: -83,1 Punkte 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung, Herrenchiemsee *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +13,2% gg Vm/-20,5% gg Vj zuvor: -17,1% gg Vm/-28,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York 14:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK nach informeller Videokonferenz der EU-Umweltminister, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Juni 15:30 CH/SNB-Präsident Jordan, Rede über die Auswirkungen des Coronavirus auf die Geldpolitik, Zürich *** 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Spaniens Ministerpräsident Sanchez, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q, Wien 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der National Association for Business Economics (NABE) 20:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des Economic Club of New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz Juni *** - RU/Gazprom OAO, Ergebnis 1Q, Moskau - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Tele Columbus + HERAUSNAHME - Rhön-Klinikum ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.