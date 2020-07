Bonn (ots) - phoenix strahlt am kommenden Donnerstag im Rahmen des Sommersonderprogramms seinen ersten Themenabend aus unter dem Motto "phoenix sommerreise". Erste Station des Programmschwerpunktes sind die Vereinigten Staaten: phoenix sendet an dem Abend drei aktuelle Reportagen aus dem krisengebeutelten USA im Vorfeld der Präsidentenwahl im November. Zum einen wütet die Corona-Pandemie in den USA schlimmer als nirgendwo sonst, gibt es fast täglich neue Rekordzahlen bei Infizierten und Todesopfern. Zum anderen zeigen die anhaltenden Proteste der schwarzen Bevölkerung gegen Rassendiskriminierung wie längst überwunden geglaubte Gesellschaftskonflikte das Land weiterhin tief spalten.Die ARD-Korrespondenten Claudia Buckenmaier, Stefan Niemann und Jan-Philipp Burgard steuern zu diesem Themenabend drei neue Reportagen bei, die exklusiv für phoenix in Zusammenarbeit mit dem NDR und dem WDR produziert wurden. Claudia Buckenmaier hat ein Reservat der Navajo-Indianer in New-Mexiko besucht und berichtet wie Indianer und benachbarte Rancher gleichermaßen gegen Klimawandel und Behördenauflagen kämpfen, um ihre Existenz zu sichern. Stefan Niemann berichtet über das überdurchschnittlich hohe Risiko für schwarze schwangere Frauen, bei der Geburt ihrer Kinder zu sterben und zeigt den Kampf von Bürgerrechtlerinnen, Geburtshelferinnen und Hebammen gegen Vorurteile, Ignoranz und Rassismus im Gesundheitswesen. In der dritten Reportage des Abends begibt sich Jan-Philipp Burgard an die aktuellen Brennpunkte des Protests der Schwarzen wie Minneapolis, Tulsa und der Hauptstadt Washington und spricht mit den Menschen dort. Seine Reportage zeigt Einblicke in das Seelenleben eines aufgewühlten Landes.20.15 UhrUnter Cowboys und Navajos - Amerikas rauer SüdwestenFilm von Claudia Buckenmaier, ARD Studio Washington, 45 Min. phoenix/NDR21.00 UhrUSA - Rassismus im KreißsaalFilm von Stefan Niemann, ARD Studio Washington, 45 Min. phoenix/NDR21.45 UhrDer Kampf um Amerikas SeeleFilm von Jan-Philipp Burgard, ARD Studio Washington, 30 Min. phoenix/WDRWeitere Informationen zu den einzelnen Reportagen finden Sie unter dem folgendenLink: http://ots.de/0G8IhI Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4650695