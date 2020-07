Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta022/13.07.2020/15:30) - Die Philomaxcap AG (zuvor Phicomm AG) stellt gemäß § 65 Abs. 3 AktG kaduzierte Aktien aus der letzten Kapitalerhöhung zum Verkauf. Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, wurde beauftragt, in den kommenden zwei Wochen Angebote für den Erwerb dieser Aktien zu sammeln. Es handelt sich dabei um 149.361 unter separater ISIN DE000A254V53 verbriefte Aktien.



Interessenten können in der Zeit vom 13. Juli 2020 bis zum 27. Juli 2020, 24:00 Uhr ihre Gebote bei der Small & Mid Cap Investmentbank AG, Barer Straße 7, 80333 München, schriftlich oder per eMail (f.ledebur@smc-investmentbank.de) abgeben. Nach Ablauf der Frist wird die Bank eine Zuteilung vornehmen und Bieter, deren Gebot erfolgreich war, über das Ergebnis informieren. Gebote sind entweder auf sämtliche 149.361 Aktien oder Teile von mindestens 1.000 Aktien abzugeben. Die Höhe des Angebots ist entscheidend für den Zuschlag.



