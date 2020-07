Der Halbleiterhersteller Analog Devices (ADI) will für den Rivalen Maxim rund 21 Mrd Dollar bezahlen.Norwood - In der US-Chipbranche steht eine milliardenschwere Übernahme an. Der Halbleiterhersteller Analog Devices (ADI) will für rund 21 Milliarden US-Dollar (rund 18,5 Mrd Euro) den Rivalen Maxim Integrated Products kaufen, wie beide Unternehmen mitteilten. Demnach soll der Deal komplett in Aktien abgewickelt werden. Analog Devices bietet den Maxim-Eignern 0,63 eigene Aktien je Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...