BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Bundestagsfraktion hat die Initiative mehrerer Bundesländer für eine Fristverlängerung bei der geforderten Umrüstung von Kassensystemen unterstützt. "Das Bundesfinanzministerium konnte sich bisher nicht dazu durchringen, inzwischen sechs Bundesländer preschen nun vor", erklärte die finanzpolitische Sprecherin Antje Tillmann (CDU). Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hätten über Parteigrenzen hinweg eigene unbürokratische Lösungen für Fristverlängerungen bei der Kassenumstellung gefunden.

Um die Kassen manipulationssicher zu machen, müssen laut einer seit Jahresbeginn geltenden Gesetzesregelung alle elektronischen Aufzeichnungssysteme mit Kassenfunktion durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) geschützt werden. Das Finanzministerium hatte den Verwendern von Registrierkassen nach einer Vereinbarung mit den Ländern aber bereits einen Aufschub bis zum 30. September gewährt.

Die Finanzverwaltungen der genannten sechs Länder würden Kassensysteme weiterhin bis zum 31. März 2021 nicht beanstanden, wenn eine TSE-Einrichtung bis zum 30. September 2020 nachweislich verbindlich bestellt oder der Einbau verbindlich in Auftrag gegeben wurde, erklärte Tillmann. Diese Vorgehensweise sei sehr unbürokratisch. "Sie hilft den Unternehmen, Händlern und Gastwirten in diesen Ländern, die in Folge der Corona-Krise wirtschaftlich ohnehin gebeutelt sind."

Zahlreiche Unternehmen hätten bereits entsprechende Vorverträge mit Cloud-Anbietern unterzeichnet. Man wolle diese nicht zwingen, für eine Übergangszeit auf kostenintensive Hardware-Lösungen auszuweichen, nur weil sich Zertifizierungen für Cloud-Lösungen in die Länge zögen. "Wir begrüßen daher den beherzten Vorstoß der sechs Länder ausdrücklich und würden uns ein solches Einsehen auch vom Bundesfinanzminister wünschen", appellierte die CDU-Politikerin an Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Mit dem vom Bundestag bereits Ende 2016 beschlossenen Gesetz, das der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ausgearbeitet hatte, soll Steuerbetrug und Manipulationen an Registrierkassen ein Riegel vorgeschoben werden. Künftig müssen die so genannten Grundaufzeichnungen "einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet" auf einem Speichermedium gesichert werden. Verstöße sollen als Steuerordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden können. Vorgesehen ist auch eine Belegausgabepflicht.

