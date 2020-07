Apple warnt davor, eine Kameraabdeckung in Kombination mit aktuellen Macbook-Modellen zu verwenden. Wir erklären, was dabei passieren kann, und welche anderen Möglichkeiten ihr habt, um eine unfreiwillige Beobachtung auszuschließen. In einem Support-Dokument warnt Apple, dass die Anbringung einer Kameraabdeckung bei aktuellen Modellen von Macbook, Macbook Air und Macbook Pro beim Schließen zu einem Display-Schaden führen könnte. Außerdem könnte die Abdeckung laut Apple auch verhindern, dass der Umgebungslichtsensor korrekt funktioniert. Der Sensor sogt unter anderem dafür, dass sich die Display-Helligkeit automatisch anpass...

