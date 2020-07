Vancouver (BC, Kanada), 13. Juli 2020. Rock Tech Lithium Inc. ("Rock Tech" oder das "Unternehmen") (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen SGS Canada Inc. ("SGS") mit der Anfertigung einer Spodumenkonzentratprobe aus dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario (Kanada) beauftragt hat.Aufgrund einer Anfrage einer interessierten Partei, die Produktqualifizierungsarbeiten durchführt, hat Rock Tech Gesteinsproben aus der Main Zone des Lithiumprojekts Georgia Lake für weitere Untersuchungen an SGS gesendet. Gemäß den Anforderungen der interessierten Partei wird SGS auf Grundlage eines zuvor für das Unternehmen entwickelten Fließschemas Flotationstests an einer Charge durchführen."Die Anfrage nach einer Spodumenkonzentratprobe steht im Einklang mit den laufenden geochemischen Charakterisierungsarbeiten, da SGS auch eine Analyse der metallurgischen Rückstände und des Überstandswassers durchführen wird", meint Simon Bodensteiner, Chief Executive Officer von Rock Tech. "Wir freuen uns sehr über die Anfrage zur Produktqualifizierung und sehen weiteren Gesprächen mit diesem und anderen potenziellen Kunden entgegen. SGS hat in der Vergangenheit bestätigt, dass aus unserem Material von Georgia Lake anhand eines Flotationsverfahrens ein hochwertiges Spodumenkonzentrat hergestellt werden kann, und wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Tests."Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., einem Mitglied der Association of Geoscientists of Ontario, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.Für das Board of Directors"Simon Bodensteiner"Simon BodensteinerDirector, Chief Executive OfficerWeitere Informationen erhalten Sie über:Brad BarnettChief Financial OfficerRock Tech Lithium Inc.777 Hornby Street, Suite 600Vancouver, B.C., V6Z 1S4Tel.: +1 (778) 358-5200Fax: +1 (604) 670-0033E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie "prognostiziert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA77273P2017