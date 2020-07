Google hat seine neue Version der In-Ear-Kopfhörer Pixel Buds für Deutschland angekündigt. Sie sind wie Apples Airpods True-Wireless-Stöpsel und von Grund auf neu entwickelt worden. Nach Apple, Samsung, Huawei und Microsoft will es auch Google im Markt der True-Wireless-Ohrstöpsel versuchen. In den USA sind die "Knopfhörer" schon seit einer Weile verfügbar, am 13. Juli haben sie es auch nach Deutschland geschafft. Die knapp 200 Euro teuren Stöpsel sind äußerst kompakt und sollen für ihre Größe lange laufen. Google Pixel Buds: Mini-Mentos für die Ohren Googles Pixel Buds ...

