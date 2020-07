FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 28. Kalenderwoche 10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen 13:50 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen 19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 06/20 POL: Zentralbank Zinsentscheid 06:30 JPN: Industrieproduktion 05/20 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/20 07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/20 08:00 GBR: Industrieproduktion 05/20 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 05/20 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 05/20 11:00 EUR: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/20 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/20 14:30 USA: Realeinkommen 06/20 20:30 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Studie zur Vorstandsvergütung vor DEU: Auftakt der zweitägigen Hannover Messe Digital Days 15:00 DEU: Landgericht verkündet Entscheidung über die Klage der Wettbewerbszentrale gegen Tesla wegen "Autopilot"-Werbung ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi