NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Amazon-Aktien haben zum Wochenstart ihren Höhenflug fortgesetzt. In den ersten beiden Handelsstunden legte das Papier am Montag um bis zu 4,5 Prozent auf 3344 Dollar und damit abermals auf ein Rekordhoch zu. Zuletzt lag der Kurs nur knapp darunter - damit steuert das Papier auf den fünften Tag in Folge mit einem Plus zu. Seit dem Corona-Crash-Tief im März hat sich der Kurs jetzt zudem mehr als verdoppelt.



Der Wert des Unternehmens stieg damit auf zuletzt fast 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Bio Euro). Der Online-Handelskonzern ist damit nach Apple derzeit das zweitwertvollste Tech-Unternehmen der Welt. Amazon gilt als einer der großen Gewinner der Corona-Krise, da das Unternehmen vom noch stärkeren Trend zum Online-Handel sowie einer hohen Nachfrage nach anderen Dienstleistungen wie der Cloud-Sparte AWS oder dem Videoangebot profitiert.



Von dem Kuranstieg profitiert unter anderem Unternehmensgründer- und Chef Jeff Bezos. Dessen Vermögen kletterte bereits in den vergangenen Wochen nach einer Berechnung der Nachrichtenagentur Bloomberg auf rund 190 Milliarden Dollar - mit dem Anstieg vom Montag dürfte dieser Wert weiter Richtung 200 Milliarden Dollar steigen. Damit ist er derzeit der mit Abstand reichste Mensch./zb/he



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AMAZON-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de