NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Apple hat am Montag seinen Höhenflug an der Börse fortgesetzt. Die Papiere des iPhone-Herstellers steuern nun auf die Marke von 400 Dollar zu. In den ersten Handelsstunden hatten sie um bis zu 4,2 Prozent auf 399,82 Dollar zugelegt - damit setzte die Aktie die Gewinnserie der vergangenen Tagen und Wochen zu. Seit dem Tief im Corona-Crash im März stieg der Kurs um mehr als 70 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Börsenwert des iPhone-Herstellers fast verdoppelt.



Das Unternehmen ist inzwischen mehr als 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Bio Euro) wert und damit mehr als jedes andere an westlichen Börsen gelistete Unternehmen. Lediglich der seit kurzem an der Börse in Riad gelistete staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco kommt auf umgerechnet rund 1,8 Billionen Dollar. Allerdings befinden sich nur wenige Anteile des Staatskonzerns im freien Handel.



Zudem ist Apple mit dieser Marktkapitalisierung mehr wert als alle 30 Unternehmen des deutschen Leitindex Dax zusammen./zb/he



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

