640 Mitgliedsunternehmen des VDMA nahmen an der 7. VDMA-Blitzumfrage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie teil. 68 % der Betriebe nutzen Kurzarbeit, 62 % haben einen Einstellungsstopp verhängt und 17 % haben einen Personalabbau - auch von Teilen der Stammbelegschaft - in die Wege geleitet. Die aktuelle Geschäftslage beurteilen die meisten Entscheidungsträgern in den Unternehmen weiterhin als ‚schlecht'. "45 Prozent der Unternehmen melden merkliche Auftragseinbußen, weitere 34 Prozent sogar gravierende. Damit bestätigt sich das düstere Bild der letzten Wochen", sagte der Chefvolkswirt ...

