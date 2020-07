Von Andreas Kißler

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einem Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum geplanten EU-Aufbaufonds gefordert, Europa müsse beim Gipfel Ende der Woche "einen guten Ausweg" für die EU und alle Mitgliedstaaten finden. Italien habe "große Opfer gebracht und "in bewundernswürdiger Disziplin und Geduld" die schwierigen Wochen überwunden. "Deshalb möchten wir auch, dass wir in großer Freundschaft und Verbundenheit jetzt die Beratungen in Brüssel durchführen", betonte Merkel.

Deutschland habe genau so wie Italien ein Interesse an einem funktionierenden Binnenmarkt. Würden Wertschöpfungsketten zerstört, treffe es alle. Noch lägen die Positionen aber auseinander. "Ich vermag heute nicht zu sagen, ob wir schon am Freitag, Sonnabend zu einer Einigung kommen, aber gut wäre es für Europa auf jeden Fall", betonte sie nach den Beratungen im Gästehaus der Regierung in Meseberg. Die Vorschläge von EU-Ratspräsident Charles Michel zu dem Aufbauplan begrüßte Merkel. Es sei zum Beispiel eine gute Idee, das Ganze an das so genannte Europäische Semester zu koppeln und mit den einzelnen Mitgliedsstaaten Vereinbarungen zu schließen.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor offen gelassen, ob wie erhofft schon beim kommenden EU-Sondergipfel am Freitag und Samstag in Brüssel eine Einigung zum geplanten EU-Wiederaufbaufonds und zur künftigen mittelfristigen Budgetplanung erwartet werden kann. "Es gibt in diesen Tagen viele Kontakte unter den 27 Regierungen, aber es ist nicht absehbar, ob es am Freitag schon möglich sein wird, eine Einigung herzustellen", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich bei den auf zwei Tage angesetzten Beratungen erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder persönlich treffen. Merkel hat bereits mehrfach eingeräumt, dass die Positionen noch weit auseinander liegen. Die Bundeskanzlerin hat zusammen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Fonds über 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, den die EU-Kommission noch um 250 Milliarden überboten hat.

Die so genannten "sparsamen vier" Staaten Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden stören sich aber bislang vor allem daran, dass überwiegend Zuschüsse geplant sind. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vergangene Woche erklärt, man befinde sich in einer Phase, "in der schnelle Einigungen anstehen", und gefordert, die EU-Spitzen sollten bei dem Gipfel "versuchen, gleich beim ersten Mal fertig zu werden". Deutschland kommt bei den Beratungen als amtierende EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle zu.

