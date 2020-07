Trotz positiver Nachrichten fällt der Aktienkurs aktuell. Ist das ein Grund für Aktionäre die Positionen weiter auszubauen? Denn der schwedische Brennstoffzellen-Hersteller ist derzeit einer der größten Profiteure des Wasserstoff-Booms.

Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...