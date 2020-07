Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Montag gegenüber Fox News, dass er keine Unterbrechungen in der "V-förmigen" wirtschaftlichen Erholung erwarte. "Präsident Trump ist bereit, mehr staatliche Unterstützung in Betracht zu ziehen, wenn die Schulen wieder geöffnet werden", bemerkte Kudlow und fügte hinzu, dass die Wirtschaft ...

