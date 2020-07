Am vergangenen Freitag hatten wir unsere Ankündigung umgesetzt und sind im Gold sowohl als auch im Silber mit Long Positionen aktiv geworden. Wie hat sich dies entwickelt? Entwicklung der Positionierung Silber hat sich seit unserem Einstieg ordentlich entwickeln können. Es ist dem Markt sogar gelungen, erneut ein Zwischenhoch auszubauen, was den Ausbau der Welle alt. (4) unwahrscheinlich gemacht hat. Dennoch können wir in diesem Umfeld mit einem ...

