Aeolus Capital Management Ltd. ("Aeolus") hat heute bekanntgegeben, dass Aditya Dutt zum Partner und President von Aeolus ernannt und in den Vorstand von Aeolus gewählt wird, nachdem er von seinem derzeitigen Arbeitgeber RenaissanceRe Holdings ("RenaissanceRe") beurlaubt wurde.

Aktuell ist Dutt Senior Vice President von RenaissanceRe und President von Renaissance Underwriting Managers, Ltd. In diesen Funktionen leitet Dutt die Geschäftsbereiche Insurance Linked Securities und Third Party Capital Management von RenaissanceRe, darunter DaVinci Re, Top Layer Re, Upsilon Fund, Medici Fund, Vermeer Re und das Joint Venture von Langhorne Re mit der Reinsurance Group of America. Zudem verwaltet Dutt auch das Portfolio strategischer Investitionen von RenaissanceRe. Zuvor war Dutt Corporate Treasurer und Leiter Investor Relations bei RenaissanceRe. Vor seiner Tätigkeit bei RenaissanceRe war Dutt Investmentbanker bei Morgan Stanley und Salomon Brothers.

Seit Anfang 2017 befindet sich Aeolus im Besitz einer aus Aeolus-Partnern bestehenden Partnerschaft. Kontrolliert werden diese Einrichtungen von der Elliott Management Corporation und den Betriebsdirektoren von Wand Partners. Aeolus hat in dieser Partnerschaftsstruktur überzeugt, indem es seine Position durch eine robuste risikobereinigte Leistung unter schwierigen Marktbedingungen gestärkt, seine Investorenbasis diversifiziert und weiterhin die Deckungsbedürfnisse seiner Handelspartner auf den Rückversicherungs- und Retrozessionsmärkten erfüllt hat.

Andrew Bernstein, geschäftsführender Partner und CEO, kommentierte die Ernennung von Aditya Dutt zum Partner und President von Aeolus mit den Worten: "Ich freue mich, Aditya Dutt im Kreis der Aeolus-Partner willkommen zu heißen. Diese herausragende, erfahrene und innovative Führungspersönlichkeit wird Aeolus beim weiteren Ausbau seiner Fähigkeiten als führender Verwalter von Rückversicherungsrisiken unterstützen."

Aeolus Capital Management Ltd. verwaltet Kapital im Namen von Investoren, die ein Interesse an den hochwertigen risikobereinigten Renditen und Diversifizierungsvorteilen haben, die aus der Investition in den Markt für Katastrophenrückversicherungen und Retrozession entstehen. Aeolus hat seinen Sitz auf Bermuda, einem globalen Rückversicherungsmarkt, und verwaltet im Auftrag institutioneller Anleger weltweit ein Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar.

Elliott Management Corporation verwaltet ein Vermögen von etwa 40,2 Milliarden US-Dollar. Der Vorzeigefonds des Unternehmens, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten kontinuierlich verwalteten Fonds seiner Art. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Dachfonds und Mitarbeiter des Unternehmens.

Wand Partners Inc. konzentriert sich seit seiner Gründung 1985 in erster Linie auf Private-Equity-Investitionen in spezielle Finanzdienstleistungen, insbesondere Versicherungen. Im Laufe der Jahre hat Wand erfolgreich fünfzehn Plattformgeschäfte in der Versicherungsbranche gesponsert und in sie investiert.

