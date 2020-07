PARIS (dpa-AFX) - Bei einer Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag will Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag (10.45 Uhr) Krankenhaus- und Pflegekräften für ihren Einsatz während Corona-Pandemie danken. Eingeladen sind auch Vertreter aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz - diese Länder hatten im Frühjahr Patienten aus Ostfrankreich übernommen, das von der Pandemie hart getroffen wurde.



Aus Deutschland werden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) in Paris erwartet. Laschet ist auch deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. Wegen der Corona-Krise verzichtet Frankreich auf die traditionelle Militärparade auf der Prachtstraße Champs-Élysées. Stattdessen werden sich Macron, Soldaten und die Gäste auf der Place de la Concorde im Herzen der Hauptstadt versammeln./cb/DP/nas

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de