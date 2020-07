Bis Mitte Januar lief es für die Nike-Aktie wie am Schnürchen gezogen, der Wert konnte bei 105,62 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt markieren. Allerdings machte die Corona-Krise und damit einhergehende Filialschließungen dem Unternehmen einen dicken Strich durch die Rechnung, bis Mitte März fielen die Notierungen auf exakt 60,00 US-Dollar zurück. Nach einer volatilen Stabilisierungsphase in diesem Bereich konnte nur wenig später wieder eine Aufwärtsbewegung etabliert werden und bis Anfang Juni an den markanten Widerstandsbereich um 104,00 US-Dollar erneut heranführen. Dabei wurde zunächst einmal ein mittelfristiger Abwärtstrend bestehend seit Mitte Januar überwunden, seither sammelt die Aktie in einem kleineren untergeordneten Abwärtstrend offenbar wieder Kräfte für einen erneuten Aufwärtsschub. Sollte sich diese Annahme ...

