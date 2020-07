13. Juli 2020 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das "Unternehmen" oder "Canada Silver Cobalt") freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen einen unabhängigen technischen Bericht auf SEDAR eingereicht hat. Der technische Bericht wurde im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und bezieht sich auf eine Mineralressourcenschätzung für die Robinson Zone bei Castle East (Ontario, Kanada) (der "technische Bericht"). Der technische Bericht ist zum 28. Mai 2020 gültig und wurde zum 13. Juli 2020 unterzeichnet.Dieser technische Bericht dokumentiert die erste Mineralressourcenschätzung (siehe Pressemeldung vom 28. Mai 2020) für die Entdeckung Robinson Zone.Die Mineralressourcenschätzung erfolgte in Übereinstimmung mit den Richtlinien des CIM für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven und wird gemäß der Vorschrift NI 43-101 der Canadian Securities Administrators ausgewiesen.Der technische Bericht kann unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens (www.canadasilvercobaltworks.com) abgerufen werden.Das Unternehmen gibt überdies bekannt, dass es den zuvor angekündigten Rückkauf einer Back-in-Option für fünf bergrechtliche Pachtverträge (Mining Leases), die Teil des Konzessionsgebiets Castle Silver Cobalt Mine in Ontario sind, von Granada Gold Mine Inc. ("Granada Gold") abgeschlossen hat.Als Zahlung begab das Unternehmen an Granada Gold 2.941.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,51 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von ungefähr 1.500.000 Dollar entspricht. Jeder der Aktien wurde ein Warrant zum Kauf von Stammaktien beigefügt. Jeder Warrant berechtigt Granada Gold, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren eine weitere Stammaktie von Canada Silver Cobalt für 0,55 Dollar zu erwerben. Alle in Verbindung mit dem Rückkauf begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 11. November 2020 abläuft.Gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange stellt Granada Gold eine in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Canada Silver Cobalt stehende Partei (Non Arm's Length Party), da Frank Basa, Jacques Monette, Robert Setter und Dianne Tookenay, allesamt Board-Mitglieder und/oder leitende Angestellte von Canada Silver Cobalt, auch Board-Mitglieder und/oder leitende Angestellte von Granada Gold sind. Bei der Festlegung des Kaufpreises stützte sich Canada Silver Cobalt unter anderem auf ein Bewertungsgutachten vom 13. Mai 2020, das von Watts, Griffis und McOuat Limited aus Toronto erstellt wurde. Der Rückkauf der Back-in-Option stellt keine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar.Qualifizierter SachverständigerDie technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo. (APGO, APEGNB und OGQ), Angestellter von GoldMinds Geoservices und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, erstellt.Über Canada Silver Cobalt Works Inc.Die Vorzeigemine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen beträchtliches Explorationspotenzial für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer im produktiven, vormals produzierenden hochgradigen Silber-Kobalt-Gebiet Gowganda im Norden von Ontario auf. Angesichts einer wichtigen Neuentdeckung bei Castle East, des Untertagezugangs bei der Mine Castle, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der nahegelegenen Stadt Cobalt und eines eigenen hydrometallurgischen Verfahrens, das als Re-2OX bekannt ist, sowie der Konzessionsgebiete Beaver und Violet befindet sich CCW in einer günstigen strategischen Position, um ein kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Bereich zu werden."Frank J. Basa"Frank J. Basa, P. Eng.Chief Executive OfficerFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:Frank J. Basa, P.Eng.,CEO1-416-625-2342Marc Bamber,Directormb@buffaloassociates.com+44-7725-960939Canada Silver Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA1348521024