DIC Asset AG schließt Mietverträge für 25.900 qm ab - aktueller Trend zu Mietverlängerungen erkennbarDGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG schließt Mietverträge für 25.900 qm ab - aktueller Trend zu Mietverlängerungen erkennbar14.07.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PresseinformationDIC Asset AG schließt Mietverträge für 25.900 qm ab - aktueller Trend zu Mietverlängerungen erkennbar* Erneuerung eines Mietvertrags von rund 17.900 qm in Mannheim mit öffentlichem Mieter* Verlängerung von Mietvertrag über rund 8.000 qm in Neu-Isenburg mit UL International Germany GmbHFrankfurt am Main, 14. Juli 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat zwei Mietverträge in Objekten des Eigenbestands (Commercial Portfolio) über insgesamt rund 25.900 qm erneuert. Die DIC Asset AG beobachtet derzeit ein gestiegenes Interesse der Unternehmen an Mietvertragsverlängerungen, teilweise auch zu höheren Konditionen. Dieses Interesse ist u.a. bedingt durch die gesunkene Neigung zu Unternehmensumzügen während der Covid-19-Pandemie.Bei den jüngsten Mietvertragsverlängerungen handelt es sich zum einen um ein Renewal von rund 17.900 qm und ca. 400 Stellplätzen bei einem Büroobjekt in Mannheim, die von einem öffentlichen Mieter genutzt werden, wodurch die Vollvermietung der Immobilie für weitere rund acht Jahre gesichert ist.Zum anderen wurden rund 8.000 qm und ca. 120 Stellplätze der Büroimmobilie "Red Square" in der Admiral-Rosendahl-Straße in Neu-Isenburg nahe Frankfurt am Main für rund sechs Jahre verlängert. Diese werden auch zukünftig von der UL International Germany GmbH genutzt, einem global tätigen Forschungs- und Prüfunternehmen im Bereich der Produktsicherheit."Die beiden Abschlüsse in Neu-Isenburg und Mannheim sind ein weiterer starker Beweis der Effizienz und Tatkraft unserer Vermietungsteams, die auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie kontinuierlich Vertragsabschlüsse erzielen", kommentiert Joachim von Bredow, Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH, der Immobilienmanagement-Tochtergesellschaft der DIC Asset AG.Über die DIC Asset AG:Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,4 Mrd. Euro (Stand: 31.03.2020).Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (6,5 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de14.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1092749Ende der Mitteilung DGAP News-Service1092749 14.07.2020