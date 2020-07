Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Zahlen zum zweiten Quartal werden für die größten US-Banken nicht schön ausfallen. Das neuartige Coronavirus hat die Wirtschaft - und damit die Geschäfte der Banken - massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Kreditvergabe ist deutlich riskanter geworden. Banken sind gezwungen, Milliarden Dollar an zusätzlicher Risikovorsorge zu bilden für den Fall, dass Verbraucher und Firmen ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Zu Beginn des Jahres hat die US-Notenbank Fed die Leizinsen gesenkt, um die Konjunktur zu unterstützen, damit jedoch sank auch die Marge, die die Banken bei der Kreditvergabe erzielen können. "Wenn wir unsere Gewinne betrachten, war das vergangene Quartal offensichtlich recht schwach", sagte Charles Scharf, CEO von Wells Fargo, Ende Mai. "Das werden Sie auch in diesem Quartal feststellen." Scharfs Geldhaus ist das einzige der großen US-Kreditinstitute, das für das zurückliegende Quartal einen Verlust ausweist, wenn die von Factset befragten Analysten Recht behalten sollten. Andere werden voraussichtlich rentabel bleiben, aber deutlich weniger Gewinn einstreichen. JPMorgan Chase sowie Citigroup, die beide am Dienstag neben Wells Fargo berichten werden, dürften im Jahresvergleich mindestens 60 Prozent Gewinn eingebüßt haben.

Die Aussicht auf schwache Zahlen hat sich in den Kursen längst niedergeschlagen. Bankaktien sind in den vergangenen drei Monaten hinter der allgemein sprunghaften Markterholung zurückgeblieben. Der KBW-Nasdaq-Bankenindex ist in diesem Jahr um 35 Prozent gesunken, während der S&P 500 nur um 1,4 schwächer notiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, 28. Kw

09:20 DE/Brockhaus Capital Management AG (BCM), Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Continental AG, Online-HV

10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Online-HV

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- RU/Gazprom OAO, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Brenntag AG, Ergebnis 2Q

DE/Villeroy & Boch AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Danone: 2,10 EUR

INDEXÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn am 14. Juli wirksam:

+ SDAX - NEUAUFNAHME Tele Columbus AG + SDAX - HERAUSNAHME Rhön-Klinikum AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj - GB 08:00 BIP Mai PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -20,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -17,5% gg Vq zuvor: -10,4% gg Vq 08:00 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -8,5 Mrd GBP zuvor: -7,5 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +7,5% gg Vm zuvor: -20,3% gg Vm - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: +60,0 Punkte zuvor: +63,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -64,0 Punkte zuvor: -83,1 Punkte - EU 11:00 Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +13,2% gg Vm/-20,5% gg Vj zuvor: -17,1% gg Vm/-28,0% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 im Volumen von 1,5 bis 3,0 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 0,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 3,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 4,0 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 3,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2040 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 3,0 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.552,00 0,05 S&P-500-Indikation 3.161,00 0,10 Nasdaq-100-Indikation 10.640,00 0,30 Nikkei-225 22.577,19 -0,91 Schanghai-Composite 3.409,90 -0,97 +/- Ticks Bund -Future 176,06 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.799,97 1,32 DAX-Future 12.546,00 -1,21 XDAX 12.560,60 -1,21 MDAX 26.984,24 1,16 TecDAX 3.098,28 1,59 EuroStoxx50 3.350,00 1,63 Stoxx50 3.059,71 0,89 Dow-Jones 26.085,80 0,04 S&P-500-Index 3.155,22 -0,94 Nasdaq-Comp. 10.390,84 -2,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,03% -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Handel und Gewinnmitnahmen rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. Am Mittag startet die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen von drei Banken. Es mache nun wenig Sinn, noch Anlageentscheidungen so knapp vor den Zahlen zu treffen, heißt es. Dazu hat die Rally der Online- und Tech-Aktien in den USA am Vorabend ein jähes Ende gefunden. Nachrichtlich gesellen sich neue China-US-Spannungen im Südchinesischen Meer dazu; wichtiger für die USA ist aber der sich immer deutlicher abzeichnende Zwang zu einer zweiten Runde von Lockdowns. Der Terminkontrakt auf den DAX reagierte auf die negative Gemengelage mit rund 300 Punkten Minus zum Vortagshoch. Am Morgen zeigt er sich knapp über 12.500 Zählern.

Rückblick: Fest - Nachdem nun bereits zahllose Unternehmen erste Quartalsdaten vorgelegt haben, so wie SAP, setzt der Markt nun auf eine besser als befürchtete Berichtssaison. Auch machten Fusionsspekulationen in verschiedenen Sektoren die Runde, was das Sentiment stützte. Dank der Liquiditätsflut durch die globalen Zentralbanken haben sich die Börsen von der Virus-Pandemie entkoppelt. Gesucht waren vor allem Konjunkturwerte: Rohstoff- und Chemiewerte führten die Gewinnerliste in Europa mit Aufschlägen von 2 Prozent an. Für die Aktie von Neles ging es um 37,6 Prozent auf 11,91 Euro nach oben. Hier beflügelte die Offerte des schwedischen Anlagenherstellers Alfa Laval. Sie zahlt für die Abspaltung des finnischen Technologiekonzerns Metso 11,50 Euro je Aktie. Einen Kurseinbruch von 5 Prozent gab es bei Spieleentwickler Ubisoft. Das Unternehmen trennt sich innerhalb kürzester Zeit von einer Reihe seiner Topmanager nach anonymen Berichten über deren Fehlverhalten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Im Blick stand der Stahlsektor und die neuerweckte Fantasie der Anleger auf eine eventuelle Fusion von Salzgitter und Thyssenkrupp zu einer "Deutschen Stahl AG". Salzgitter gewannen 6,7 Prozent und Thyssenkrupp 6,4 Prozent. Nach positiven Analysten-Kommentaren auf die Geschäftszahlen vom Freitag gewannen BASF 1,9 Prozent. Qiagen legten 2 Prozent zu auf 40,46 Euro und schlossen damit über dem Kaufangebot von 39 Euro von Thermo Fisher. Die Börse setzt auf eine Erhöhung: Die Analysten von Warburg nannten das Bar-Angebot nicht ausreichend. K+S gewannen 7,6 Prozent. Die US-Beteiligungsfirma Cerberus soll Interesse an dem US-Salzgeschäft haben. Evonik legten 3,3 Prozent zu, nachdem Evonik-Chef Kullmann von einem besseren Verlauf im zweiten Quartal gesprochen hatte. Nach Geschäftszahlen gewannen Kion 6,1 Prozent. Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisse gab es einige positive Entwicklungen. In der Sparte Automatisierungssysteme wurde ein positives bereinigtes EBIT erzielt. Optimistisch stimmt auch der Auftragseingang.

XETRA-NACHBÖRSE

Hellofresh hatte am Abend Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis für das zweite Quartal über Markterwartungen vorgelegt. In der Folge erhöhte das Unternehmen die Gesamtjahresprognose. Die Titel wurden bei hohen Umsätzen 2,8 Prozent fester getaxt. Grammer wurden dagegen 2,5 Prozent schwächer gestellt. Der Automobilzulieferer hatte am Abend einen operativen Verlust ausgewiesen, der größer als am Markt befürchtet ausgefallen war. Koenig & Bauer wurden mit minus 2,7 Prozent noch ein Stück tiefer gestellt. Der Druckmaschinenhersteller darf wegen eines staatlichen KfW-Kredits während der Laufzeit keine Dividenden ausschütten.

USA / WALL STREET

