München (ots) -- Vergleich von Reiseanbietern spart im Schnitt 747 Euro bei identischer Pauschalreise- Familien reisen besonders günstig nach Malta und Bulgarien- Viele Reiseveranstalter bieten aktuell Sonderaktionen für Um- und Neubuchungen an Die umfangreichen Reisewarnungen wurden zum 15. Juni für viele Länder der Europäischen Union aufgehoben. Damit sind Urlaubsreisen ins Ausland wieder möglich. Urlauber, die jetzt ihren Sommerurlaub 2020 buchen und verschiedene Angebote für die identische Pauschalreise vergleichen, sparen bis zu 70 Prozent der Reisekosten.*Für eine Woche im Viersternehotel auf Fuerteventura inklusive Flug, Transfer und All-inclusive-Verpflegung zahlt eine dreiköpfige Familie beim günstigsten Veranstalter 1.551 Euro. Beim teuersten Reiseanbieter kosten die gleichen Leistungen 5.223 Euro."Obwohl in einigen Bundesländern die Sommerferien bereits begonnen haben, finden Kurzentschlossene jetzt noch viele gute und günstige Reiseangebote", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Bei CHECK24 finden sie den passenden Last-minute-Urlaub für jedes Budget und sparen durch den Anbietervergleich auch noch mehrere Hundert Euro."Durch einen Anbietervergleich sparen Urlauber im Schnitt der 160 betrachteten Reisen 747 Euro der Reisekosten. Und das bei identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie, gleicher Verpflegung, derselben Reisezeit und demselben Abflugort.Günstige Reiseziele für Familien: Malta sowie BulgarienFamilien reisen in den Sommerferien 2020 besonders günstig nach Malta. Eine Woche im Dreisternehotel inklusive Flug und Transfer gibt es dort bereits ab 776 Euro. Vergleichsweise preiswert sind auch Reisen an das Schwarze Meer nach Bulgarien (ab 804 Euro).Aktuelle Sonderaktionen der Reiseveranstalter für Umbuchungen und NeubuchungenDerzeit bieten zahlreiche Reiseveranstalter ihren Kunden zusätzliche Sicherheit für Neubuchungen sowie bereits gebuchte Reisen. Viele Angebote verfügen über eine kostenfreie Stornierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit. Welche Reiseveranstalter sich an den Aktionen beteiligen sowie die Sonderkonditionen im Detail, erfahren Sie auf dieser Seite (https://urlaub.check24.de/service/umbuchungsaktion-reiseveranstalter) (https://urlaub.check24.de/service/umbuchungsaktion-reiseveranstalter).Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen KundenkontoPauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.*allgemeine Suchkriterien: durchschnittliche Kundenbewertung der Hotels mind. 4,3 von 6 Punkte ("gut"); mind. drei Sterne; familienfreundliche Hotels; Reisedauer sieben Tage, Reisezeitraum 13.7. bis 13.9.2020; nur Angebote mit Transfer; Hotel im Angebot von mind. drei Reiseveranstaltern; zwei Erwachsene und ein Kind (elf Jahre); Abflugort (deutschlandweit); Transfer, Verpflegung und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl aus beliebten Regionen für den Sommerurlaub; Übersicht über alle betrachteten Reisen unter: http://ots.de/V42776Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4651037