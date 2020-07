Ich finde Monopoly ein wenig langweilig (es zieht sich so lang!). UNO finde ich etwas lustiger, vor allem wenn man diese »+2«- und »+4«-Karten taktisch zurückhält und bei der richtigen Gelegenheit dem geschätzten Familienmitglied so richtig eins draufhaut. Am liebsten spiele ich aber mit dem Sohn das gute alte Schachspiel.

