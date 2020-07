Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Zahlen zum zweiten Quartal werden für die größten US-Banken nicht schön ausfallen. Das neuartige Coronavirus hat die Wirtschaft - und damit die Geschäfte der Banken - massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Kreditvergabe ist deutlich riskanter geworden. Banken sind gezwungen, Milliarden Dollar an zusätzlicher Risikovorsorge zu bilden für den Fall, dass Verbraucher und Firmen ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Zu Beginn des Jahres hat die US-Notenbank Fed die Leizinsen gesenkt, um die Konjunktur zu unterstützen, damit jedoch sank auch die Marge, die die Banken bei der Kreditvergabe erzielen können. "Wenn wir unsere Gewinne betrachten, war das vergangene Quartal offensichtlich recht schwach", sagte Charles Scharf, CEO von Wells Fargo, Ende Mai. "Das werden Sie auch in diesem Quartal feststellen." Scharfs Geldhaus ist das einzige der großen US-Kreditinstitute, das für das zurückliegende Quartal einen Verlust ausweist, wenn die von Factset befragten Analysten Recht behalten sollten. Andere werden voraussichtlich rentabel bleiben, aber deutlich weniger Gewinn einstreichen. JPMorgan Chase sowie Citigroup, die beide am Dienstag neben Wells Fargo berichten werden, dürften im Jahresvergleich mindestens 60 Prozent Gewinn eingebüßt haben.

Die Aussicht auf schwache Zahlen hat sich in den Kursen längst niedergeschlagen. Bankaktien sind in den vergangenen drei Monaten hinter der allgemein sprunghaften Markterholung zurückgeblieben. Der KBW-Nasdaq-Bankenindex ist in diesem Jahr um 35 Prozent gesunken, während der S&P 500 nur um 1,4 schwächer notiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- RU/Gazprom OAO, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.159,75 +0,06% Nasdaq-100-Indikation 10.631,50 +0,22% Nikkei-225 22.581,36 -0,89% Hang-Seng-Index 25.376,85 -1,53% Kospi 2.173,33 -0,58% Shanghai-Composite 3.382,69 -1,76% S&P/ASX 200 5.936,30 -0,69%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gewinnmitnahmen bestimmen am Dienstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Hatte am Montag noch die Hoffnung auf eine Therapie gegen die durch das neuartige Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 die Anleger zu Käufen animiert, so rücken nun wieder die steigenden Fallzahlen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Vordergrund. Dazu gesellen sich neue Spannungen zwischen den USA und China. Im Streit um chinesische Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer haben sich die USA explizit hinter eine Reihe von Staaten wie Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam gestellt. China wiederum bezeichnete die Vorwürfe der USA als "nicht gerechtfertigt". Die überraschend gut ausgefallenen Zahlen zur chinesischen Handelsbilanz stützen ebensowenig wie ein positiver Analystenkommentar: Die Analysten der Bank HSBC haben das Jahresendziel für den Composite-Index auf 3.600 und das für den CSI-300 auf 5.000 Punkte erhöht. Die chinesischen Börsen dürften von den Wirtschaftsstimuli der Regierung profitieren, erwartet HSBC. Negative Vorgaben der Nasdaq, die nach einem Rekordhoch am Montag scharf ins Minus gefallen war, belasten die Technologiewerte in Asien. Auch die Aktie von Tencent kann sich der negativen Tendenz nicht entziehen und fällt um 3,4 Prozent auf 522,50 Hongkong-Dollar, trotz eines positiven Analystenkommentars. Daiwa hat die Kaufempfehlung für Tencent bekräftigt und das Kursziel auf 610 von 515 Hongkong-Dollar erhöht.

US-NACHBÖRSE

Die Boeing-Aktie war am Montag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com gesucht, nachdem der Flugzeughersteller einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten hatte. Das Pentagon hat zunächst Kampfjets des Typs F-15EX für 1,2 Milliarden Dollar bestellt mit der Option auf weitere Bestellungen, die sich auf bis zu 23 Milliarden Dollar summieren könnten. Der Kurs von Boeing legte daraufhin um 0,9 Prozent zu.

Abbott Laboratories gewannen 0,7 Prozent. Der Medizintechnikhersteller hatte einen Patentstreit um Material zur Reparatur von Herzklappen mit Wettbewerber Edwards Lifesciences beigelegt. Edwards Lifesciences rückten um 0,9 Prozent vor.

Mohawk Industries brachen um 6 Prozent ein. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt gegen den Hersteller von Teppichböden und Bodenbelägen wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung.

Die ADR der chinesischen Kaffeehauskette Luckin, bei der schon im Frühjahr Bilanzmanipulationen bekanntgeworden waren, sanken um weitere 0,3 Prozent, nachdem sie im regulären Handel um 21,5 Prozent abgestürzt waren. Das lange Zeit als chinesisches Pendant zu Starbucks gehandelte Unternehmen hat nach wochenlangen internen Querelen mit Jinyi Guo nun endlich einen neuen CEO und Chairman. Auch wurden zwei unabhängige neue Board-Mitglieder ernannt und der Rücktritt von vier anderen bekanntgegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.085,80 0,04 10,50 -8,59 S&P-500 3.155,22 -0,94 -29,82 -2,34 Nasdaq-Comp. 10.390,84 -2,13 -226,60 15,81 Nasdaq-100 10.602,21 -2,16 -234,13 21,40 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 0,88 Mrd Gewinner 1.093 2.291 Verlierer 1.899 702 Unverändert 73 66

Uneinheitlich - Die immer neuen Rekordzahlen bei den Neuinfektionen in den USA wurden als Anlass für Gewinnmitnahmen im späten Aktiengeschäft genommen. Wiedereröffnungspläne in US-Bundesstaaten wie Kalifornien wurden wegen der Coronaviruspandemie verschoben - zum Teil neue Einschränkungen erlassen. Auch eine Zunahme der Spannungen zwischen den USA und China wegen der Hongkong-Krise drückte auf die zuvor äußerst optimistische Stimmung. Denn die Kurse hatten schon fast wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht. Die Nasdaq hatte dieses mit neuen Allzeithochs bereits hinter sich gelassen. Der Technologiesektor hatte die Rally zunächst angeführt, verbuchte im späten Geschäft dann aber den schärfsten Dreh ins Minus seit drei Monaten. Ein Grund die zunächst verbuchten Tagesgewinne war die gestiegene Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen Covid-19. Die FDA prüft die beschleunigte Zulassung eines Impfstoffs des Pharmakonzerns Pfizer und des deutschen Biotechnologie-Unternehmens Biontech. Pfizer stiegen um 4,0 Prozent und Biontech um 10,5 Prozent. Pepsico stiegen um 0,3 Prozent. Der Getränkekonzern hatte Umsatz und Ergebnis gemeldet, die weniger stark als zunächst befürchtet gefallen waren. Zudem werden 7,5 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Analog Devices führt Gespräche zur Übernahme des Wettbewerbers Maxim Integrated für rund 20 Milliarden Dollar. Analog gaben 5,8 Prozent ab, Maxim haussierten um 8,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -3,2 0,16 -107,3 5 Jahre 0,28 -2,2 0,31 -164,1 7 Jahre 0,46 -3,2 0,50 -178,4 10 Jahre 0,62 -2,6 0,64 -182,6 30 Jahre 1,32 -1,5 1,33 -174,9

Am Rentenmarkt stiegen die Kurse mit den fallenden Aktiennotierungen im späten Geschäft. Angesichts immer neuer Rekorde bei den Neuinfektionen in den USA bleibe der Rentenmarkt nach unten abgesichert, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1339 -0,1% 1,1345 1,1315 +1,1% EUR/JPY 121,58 -0,1% 121,70 121,10 -0,3% EUR/GBP 0,9036 +0,0% 0,9035 0,8967 +6,8% GBP/USD 1,2549 -0,1% 1,2558 1,2620 -5,3% USD/JPY 107,23 -0,0% 107,26 107,04 -1,4% USD/KRW 1206,52 +0,2% 1203,86 1202,35 +4,5% USD/CNY 7,0118 +0,2% 6,9975 7,0007 +0,7% USD/CNH 7,0134 +0,2% 7,0024 7,0014 +0,7% USD/HKD 7,7509 +0,0% 7,7509 7,7508 -0,5% AUD/USD 0,6942 -0,0% 0,6942 0,6970 -0,9% NZD/USD 0,6532 -0,1% 0,6542 0,6566 -3,0% Bitcoin BTC/USD 9.175,51 -0,8% 9.245,51 9.267,51 +27,3%

Der ICE-Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Der Euro rückte bis auf das Tageshoch von 1,1375 Dollar vor nach einem Stand von etwas über 1,13 am späten Freitag. Zuletzt ging die Gemeinschaftswährung mit der wieder etwas gestiegenen Risikoaversion bei 1,1347 Dollar um. Die Commerzbank sah die US-Devise derzeit nicht im Vorteil. Negativ für den Dollar sei sowohl ein erhofftes Abklingen der Corona-Pandemie, weil dies eine risikofreudigere Stimmung erzeuge, als auch die steigenden Neuinfektionen in den USA, die für neuerliche Abriegelungen sprächen.

