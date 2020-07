Zum Börsenstart am Dienstag gibt es eine Menge Wirtschaftsdaten aus Großbritannien. Mit dem BIP ist hierbei die wohl wichtigste Kennzahl veröffentlicht. Dieses stieg im Mai um 1,8? Prozent, was erst einmal positiv klingt. Erwartet wurde jedoch ein Plus von 5,0?Prozent nachdem Einbruch von -20,4 Prozent im Vormonat. Des weiteren stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...