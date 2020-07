Hamburg (ots) - Die International Campus Group hat im April das ehemalige Postamt Berlin-Charlottenburg in der Otto-Suhr-Allee 80-82 erworben. Zum Areal zählen ein historischer Bau aus dem Jahr 1900, ein Bürogebäude aus den 30er Jahren, in dem bereits ein großer Lebensmittelmarkt existiert, sowie eine unbebaute Fläche. Die International Campus GmbH repositioniert und entwickelt das Gebäudeensemble mit einer Nutzfläche von 7.500 Quadratmetern im Herzen Berlins und wird langfristiger Betreiber.Auf dem derzeit noch unbebauten Bereich, auf dem eine Gesamtwohnfläche von 6.100 Quadratmetern geschaffen wird, entsteht als Kernstück ein Neubau für 265 Business- und Co-Living-Apartments in Vollausstattung. Das Wohnkonzept beinhaltet auf weiteren 1.400 Quadratmetern exklusive Räume zur gemeinsamen Nutzung: darunter eine Lounge, eine (Co-)Working Area, ein Fitnessraum und eine große Dachterrasse. Eine Rezeption koordiniert zusätzliche Services, wie Reinigung, Aufbewahrung, Parken und einen 24-Stunden-Check-in."Die hervorragende Lage in der Berliner City passt perfekt zu unserem neuen Konzept 'HVNS' - sprich englisch 'havens' - das in einer immer flexibler werdenden Arbeitswelt der Nachfrage nach modernen Wohnungen mit einem erstklassigen Angebot gerecht wird", sagt Rainer Nonnengässer, CEO von International Campus. "In Hamburg wird noch 2020 das erste 'HVNS' eröffnet. Darüber hinaus stellt das neue Projekt in Berlin eine perfekte Ergänzung zu unserem bereits bestehenden Apartmenthaus 'THE FIZZ' in Kreuzberg dar."Die Gesamtmietfläche der Bestandsobjekte des Gebäudeensembles beträgt rund 8.300 Quadratmeter und ist derzeit zu etwa 70 Prozent ausgelastet. Die Gewerbeflächen werden im Zuge der Neukonzeption repositioniert, was das Areal zusätzlich aufwerten wird. Das Projektvolumen beläuft sich auf zirka 100 Millionen Euro. Die Verhandlungen mit Bauunternehmern für die Projektentwicklung sind weit fortgeschritten, sodass eine Fertigstellung für 2022 anvisiert ist.Weitere Grundstücks- und Objektankäufe mit Restrukturierungspotential, bevorzugt in A- und B-Städten, sowie in attraktiven Universitätsstädten, sind aktuell in Prüfung oder bereits auf dem Wege zum Abschluss.Über International CampusDie International Campus Group (IC) entwickelt und betreibt moderne Immobilienkonzepte in Zentraleuropa. Der Fokus liegt dabei auf Angeboten in den Bereichen studentisches und temporäres Wohnen, sowie Co-Living.Unter der Marke THE FIZZ sind in Deutschland, und angrenzenden Ländern 17 Häuser für Studierende in Betrieb und mehrere weitere in Vorbereitung. Die an Berufstätige gerichtete Marke HVNS startet in diesem Jahr in Hamburg.Mehr Informationen unter www.ic-campus.com (http://www.ic-campus.com) bzw. www.hvns.com (http://www.hvns.com)Pressekontakt:Für Rückfragen und druckfähiges Bildmaterial wenden Sie sich bitte an Ela Günes(Marketing & Communications Manager)Mail: presse@ic-campus.comOriginal-Content von: International Campus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141123/4651075