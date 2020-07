Volatiler Wochenstart, da einige US-Bundesstaaten die Wiedereröffnungspläne stoppten und Washington die Ansprüche Pekings im Südchinesischen Meer zurückwies. Während der Nasdaq gestern am später Nachmittag noch ein neues Rekordhoch erreichte, verlor der Index am Abend an Boden und beendete die Sitzung über 2% tiefer. Die Futures werden am Dienstag flach gehandelt, doch nach dem Tempo der jüngsten Rallye könnte das Chartbild fragil sein. Einige Großbanken, darunter JPMorgan Chase, Wells Fargo und ...

