Apropos Auto-Industrie. Der ob der Klimaproblematik notwendige Wandel von abgasintensiven Antrieben zu abgasarmen Antrieben verlangt von Auto-Herstellern parallele Produktionsstrukturen. Dies kostet Geld. Eine Menge Geld. Das Geschäft mit Elektroautos drückt laut Experten zudem erst einmal auf die Gewinnmarge, weil die Produktionskosten in dieser Phase noch höher wären als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Hinzu kommt die Pandemie. Wie Daimler vor kurzem mitteilte, musste Mercedes Benz in Europa im ersten Halbjahr einen Pkw-Absatzeinbruch um fast 32 Prozent hinnehmen. Weltweit sei der Verkauf zwar "nur" um 18 Prozent eingebrochen. Was hauptsächlich an einer schnellen Markterholung in China gelegen habe. Trotzdem: Die Absatzeinbußen im Zuge der Pandemie sind immens, keine Frage.

Autoabsatz ...

