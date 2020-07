Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China importiert und exportiert im Juni mehr

Eine wachsende Nachfrage im Inland und Ausland hat China im Juni unerwartet gute Handelsbilanzzahlen beschert. Die Importe legten um 2,7 Prozent zu, nachdem sie im Mai noch um 16,7 Prozent eingebrochen waren, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Volkswirte hatten einen neuerlichen Absturz von 10 Prozent für Juni erwartet. Die Exporte stiegen um 0,5 Prozent, nach einem Rückgang um 3,3 Prozent im Vormonat. Volkswirte hatten für Juni einen weiteren Rückgang um 4,3 Prozent gesehen.

Großbritanniens BIP steigt im Mai deutlich langsamer als erwartet

Die britische Wirtschaft hat sich im Mai deutlich weniger als erwartet von ihrem coronabedingten Einbruch in den Vormonaten erholt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 5,0 Prozent prognostiziert. Im Durchschnitt der Monate März bis Mai lag das BIP um 19,1 Prozent niedriger als in den drei vorangegangenen Monaten. Volkswirte hatten ein Minus von 17,5 Prozent erwartet.

Deutsche Verbraucherpreise steigen im Juni wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wie erwartet etwas zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag um 0,8 (Mai: 0,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung bestätigt, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch erwartet hatten.

USA sehen Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer als illegal an

Die USA haben Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer als illegal zurückgewiesen. "Pekings Ansprüche auf Offshore-Ressourcen in einem Großteil des Südchinesischen Meers sind vollkommen rechtswidrig", erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag. Das gleiche gelte für Chinas "Mobbing-Kampagne", um Kontrolle über die Gebiete zu erlangen. Peking reagierte erzürnt auf die Vorwürfe und warf Washington seinerseits vor, den regionalen Frieden in Südostasien "sabotieren" zu wollen.

China nennt Vorwahlen der Opposition in Hongkong "schwere Provokation"

China hat die von der pro-demokratischen Opposition in Hongkong abgehaltenen Vorwahlen als "schwere Provokation" bezeichnet. Der Urnengang stelle mutmaßlich einen Verstoß gegen das neue Sicherheitsgesetz sowie Hongkonger Wahlbestimmungen dar, erklärte am Dienstag das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in der Sonderverwaltungszone.

BDI-Präsident Kempf bezweifelt rasche Erholung der Konjunktur

BDI-Präsident Dieter Kempf dämpft die Erwartungen an eine Erholung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie. "Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zum Übermut. Frühestens 2022 wird die Volkswirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland anlässlich des Starts der ersten digitalen Hannover Messe. "Die volle Konzentration muss sich auf die wirtschaftliche Erholung und Stärkung der industriellen Basis richten", setzte er hinzu.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 198.963 angegeben - ein Plus von 107 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 200.180 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9064 Todesfälle und damit genauso viele wie am Vortag. Die JHU zählte 9074 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 185.100.

Städte- und Gemeindebund erwartet schwierige Rückkehr zu Regelbetrieb an Schulen

Die geplante Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen nach den Sommerferien ist nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) eine immense Herausforderung für die Kommunen. "Das wird aus meiner Sicht sehr schwierig werden", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Den "ganz normalen Normalbetrieb" werde es voraussichtlich nicht geben können.

Grüne wollen bei Regierungsbeteiligung Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen

Die Grünen wollen bei einer Regierungsbeteiligung im Bund als eine der ersten Maßnahmen ein flächendeckendes Tempolimit auf den Autobahnen einführen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung solle bei 130 Stundenkilometern liegen, sagte Parteichef Robert Habeck dem Nachrichtenportal The Pioneer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Das Tempolimit sei "wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind".

England führt Maskenpflicht in Geschäften ein

In England wird eine allgemeine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt. Die Maßnahme gilt ab dem 24. Juli, wie das Büro von Premierminister Boris Johnson am Montag mitteilte. Es gebe zunehmende Belege dafür, dass das Tragen von Atemschutzmasken in geschlossenen Räumen vor dem Coronavirus schütze, hieß es zur Begründung. Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit Bußgeldern von bis zu 100 Pfund (109 Euro) geahndet werden.

Sozialverband fordert "großen Wurf" bei Reform in Pflegebranche

Der Sozialverband VdK Deutschland hat einen "großen Wurf" bei der Besserstellung von Pflegebeschäftigten gefordert. Der im Zuge der Corona-Krise versprochene Pflege-Bonus "ändert nichts an der systematischen Benachteiligung der sozialen Berufe", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Experten befürchten allgemeinen Anstieg tödlicher Infektionskrankheiten

Die Corona-Pandemie könnte in ärmeren Ländern nach Einschätzung von Experten zu einem drastischen Anstieg der Todesfälle auch durch Malaria, HIV und Tuberkulose führen. In Gebieten, in denen die Infektionskrankheiten häufig vorkommen, könnten Gesundheitssysteme und Medikamentenversorgung ernsthaft gestört werden, warnten Forscher vom Imperial College London am Dienstag. Laut Modellberechnungen könnten so in den nächsten fünf Jahren mehr Menschen an diesen drei Krankheiten sterben als durch das neuartige Coronavirus.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Handelsbilanz Mai Defizit 2,8 Mrd GBP

Handelsbilanz Mai PROGNOSE: Defizit 8,5 Mrd GBP

Handelsbilanz Apr revidiert Defizit 4,8 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 7,5 Mrd GBP

SINGAPUR

BIP 2Q annualisiert -41,2% gg Vorquartal (PROG: -40,2%)

BIP 2Q -12,6% gg Vorjahr (PROG: -10,5%)

