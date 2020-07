Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv HelloFresh sorgt weiter für Furore an den Börsen. Getsern Abend hob der Kochboxenlieferant erneut seine Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie legte daraufhin zu und steht unmittelbar vor einem neuen Rekordhoch. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.