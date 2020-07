Welches Bild habe ich denn heute für die Marktschwankungen anzubieten? Am ehesten das Piratenschiff im Wiener Prater! Aber ganz zu Beginn, wenn die Schaukelbewegungen noch sehr schwach und leicht aushaltbar sind, lange bevor dem Einen oder Anderen droht die Übersicht oder gar das Frühstück zu verlieren ... Und so zeigte sich die Wall Street gestern wieder einmal von ihrer empfindlichen Seite, der Nasdaq legte sogar über 2 % ab. Ein Signal, das in Asien heute sehr deutlich weitergeleitet wird, gut 1,5 % verlieren China und Hongkong. In Japan ist man nur unwesentlich besser dran, dort mindert der schwächere Yen die Schmerzwellen etwas. Dass Schweizer Franken und eben der Japanische Yen etwas an Wert verlieren passt also nicht so ganz ins Bild, dafür ist ...

