Der erwartete Ausbruch im Palladium Future erfolgte nach mehr als zweimonatiger Konsolidierungsphase am Donnerstag, 09.07.2020, mit einem Paukenschlag. Die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar wurde wieder zurückerobert, und es erfolgte in der Spitze ein Anstieg von mehr als vier Prozent, der von sehr ordentlichen Umsätzen begleitet wurde. Der Bruch des seit April 2020 bestehenden Abwärtstrendes, der um die 1.970 US-Dollar verläuft, erinnerte phasenweise an die "wilde" Zeit im Palladium, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...