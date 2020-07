IPO in der Krise. Dritter Börsengang des Jahres. Das Beteiligungsunternehmen Brockhaus Capital Management geht an die Börse. Ausgabepreis war 32 Euro, erster Kurs mit ordentlichem Aufschlag. Der dritte Börsengang des Jahres - mitten in der Corona-Krise: Brockhaus Capital Management. Das Beteiligungsunternehmen erzielte aus dem Stand Zeichnungsgewinne. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/