Neckarsulm (ots) - Designerin Jette Joop hat für Lidl eine Kollektion mit Mund-Nasen-Bedeckungen für Erwachsene und Kinder entworfen. Der Clou: Eine kreative Style-Inspiration für die Kleinen, nach der sie das Muster der einen Maske im Doppelpack individuell mit einem Textilmalstift ausmalen können. Alle Mund-Nasen-Bedeckungen sind bei 60 Grad waschbar, mit dem Oeko-Tex-Standard ausgezeichnet und aufgrund des atmungsaktiven wasserabweisenden Oberstoffs sowie des weichen Futters aus 100 Prozent Baumwolle besonders angenehm zu tragen.Ab Montag, 20. Juli 2020, sind die Mehrwegmasken in allen deutschen Lidl-Filialen verfügbar, solange der Vorrat reicht. Ein Zweierpack mit Erwachsenen- oder Kinder-Masken kostet 4,86 Euro bzw. 3,89 Euro. Mit einem Teil des Erlöses aus dem Verkauf unterstützt Lidl die Corona-Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements."Masken überall dort zu tragen, wo es empfohlen wird, ist wichtig. Dann stehen wir die Corona-Pandemie auch weiterhin gut durch. Mit dem Kauf einer Maske aus meiner neuen Kollektion werden zudem diejenigen unterstützt, die dort helfen, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Denn: Ein Teil des Verkaufserlöses fließt direkt in die Corona-Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes. Besonders Kinder haben durch das Personalisieren ihrer Masken eine Gelegenheit, sich dem Thema nochmal anders anzunähern", sagt Designerin Jette Joop.Weitere Informationen unter https://www.lidl.de/de/wir-versorgen-deutschland/s7381265.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.