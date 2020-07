(Ergänzt um Aktienkurs)Zürich (awp) - Der Photovoltaikspezialist Meyer Burger hat die Details zur geplanten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Die Bezugsfrist und der Handel der Bezugsrechte hat am heutigen Dienstag begonnen. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX werden auf den 29. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...