HelloFresh: Mit diesen Zahlen hat niemand gerechnet

HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) ist weiterhin einer der großen Profiteure der nach wie vor andauernden Coronavirus-Pandemie. Wie das MDAX-Unternehmen am Montagabend bekanntgab, wurde auch im zweiten Quartal 2020 eine sehr starke Kundennachfrage verzeichnet, die zum Teil auf die Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen ist.

Starker Umsatzanstieg

Auf der Grundlage der vorläufigen Zahlen erwartet der Anbieter von sogenannten "Kochboxen" für das zweite Quartal einen Umsatz in der Spanne zwischen 965 Mio. Euro und 975 Mio. Euro, der damit weit über dem Umsatz des zweiten Quartals 2019 liegt (Q2 2019: 437 Mio. Euro). Gleichzeitig würden mit diesem geschätzten Umsatz auch die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen werden, die laut HelloFresh bei im Schnitt 789 Mio. Euro liegen.

Gewinnsprung

Auch was die Gewinne betrifft, fällt die Schätzung von HelloFresh äußerst positiv aus. So dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) im zweiten Quartal in der Spanne zwischen 145 Mio. Euro und 155 Mio. Euro liegen, während im zweiten Quartal 2019 nur ein AEBITDA von 18 Mio. Euro verzeichnet wurde. Auch diese Schätzung liegt weit über den Analysten-Prognosen, die sich nach Berechnungen von HelloFresh auf durchschnittlich 97 Mio. Euro beläuft.

Den vollständigen Artikel lesen ...