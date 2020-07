" Den letzten beißen die Hunde.." gilt bei Aktien wie Tesla besonders. Die Rally endete am Montag abrupt bei 1800 Dollar. Natürlich wären auch 2000 oder 2500 Dollar kurzfristig möglich gewesen. In diese wahnsinnige Bewegung eine Prognose zu stellen ist wenig glaubhaft. Wir haben unseren Abonnenten daher von klassischen Turbos abgeraten und am Montag erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...