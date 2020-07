Mainz (ots) - Horst Lichter rollt den roten Teppich für Raritätenbesitzer erneut um 20.15 Uhr aus - und geht auf Abstand. Auf Schloss Drachenburg in Königswinter empfängt Horst Lichter am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 20.15 Uhr im ZDF Raritätenbesitzer zur Abendausgabe der größten Trödelshow Deutschlands. Sie findet gemäß der Corona-Schutzmaßnahmen dieses Mal ohne Publikum vor Ort statt.Ob prominenter oder unbekannter Verkäufer - gemeinsam mit den Händlern und Experten werden ganz besondere Schätze und Kuriositäten begutachtet. Die Besitzer schöner Dinge versuchen, für ihre Raritäten den besten Preis zu erzielen. Doch wer bekommt die Händlerkarte? Und welche Taktik ist die beste im Händlerraum?Auch prominente Verkäufer versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe möchte der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther ein kunstvolles Objekt verkaufen. Was werden die Experten zu diesem besonderen Stück sagen?Um am Händlertisch die Abstände einhalten zu können, konnten dieses Mal nur sechs statt der üblichen sieben Händlerinnen und Händler dabei sein. Dieses Mal sind es Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sowie die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.Die nächste Abendausgabe "Bares für Rares" sendet das ZDF am Mittwoch, 19. August 2020, um 20.15 Uhr. In dieser Ausgabe möchte Schlagerstar Vanessa Mai zusammen mit ihrer Schwiegermutter Christa Vogel ein Familienerbstück veräußern. Was werden die Experten zu ihrem Schätzchen sagen?Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerraresPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/bares-fuer-rares-1/"Bares für Rares" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/bares-fuer-rareshttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4651411