STOCKHOLM (Dow Jones)--Der Private-Equity-Investor EQT hat den schwedischen Enterprise-Software-Hersteller Industrial and Financial Systems gekauft. Laut Mitteilung ist der Private-Equity-Investor TA Associates Juniorpartner in der Transaktion, die mehr als 3 Milliarden Euro wert ist.

Im einzelnen erwerben die beiden EQT-Fonds EQT VIII und EQT IX das Unternehmen IFS zusammen mit TA Associates vom EQT-Fonds EQT VII.

Johannes Reichel, Partner bei EQT Partners, sagte, man sehe "signifikante langfristige Wachstumschancen" für IFS, welches gut positioniert sei "um von "thematischen Endmarkttrends" zu profitieren.

Die Transaktion, die noch von den Aufsehern genehmigt werden muss, soll im August abgeschlossen sein. JP Morgan Securities beriet EQT VIII and EQT IX in der Transaktion, Arma Partners beriet TA Associates.

