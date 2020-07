Berlin (ots) - Anlässlich des Starts der ersten digitalen Hannover-Messe sagt BDI-Präsident Dieter Kempf: "Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf für einen Neustart der Wirtschaft"-Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zumÜbermut. Frühestens 2022 wird die Volkswirtschaft wieder dasVor-Krisen-Niveau erreichen. Die volle Konzentration muss sich aufdie wirtschaftliche Erholung und Stärkung der industriellen Basisrichten. -Bei allen Vorhaben hat sich die Politik am Kompass der sozialenMarktwirtschaft zu orientieren. Zentral ist, einen staatlichenEinstieg in einzelne Unternehmen stets an einen klaren Exit-Plan zukoppeln. Die wachsende Tendenz zum Staatsdirigismus verfolgt diedeutsche Wirtschaft mit großer Sorge. -Ein "Weiter so" wie vor der Krise darf es nicht geben. DieCorona-Pandemie ist ein Weckruf für einen Neustart der Wirtschaft.Gerade jetzt muss auch die Politik den Mut aufbringen, die Weichenvoll und ganz für die Zukunft zu stellen. Dabei muss sie sich amZweiklang aus Entlasten und Investieren orientieren. -Allein in enger Zusammenarbeit mit Europa wird dieModernisierung der Wirtschaft gelingen. Deutschland muss sich inseiner EU-Ratspräsidentschaft für die rasche Vollendung deseuropäischen digitalen Binnenmarkts einsetzen. Der geplante GreenDeal funktioniert nur als Investitions- und Wachstumsprogramm. Eswäre falsch, Ökologie und Ökonomie gegeneinander auszuspielen, siesind zwei Seiten derselben Medaille. Wichtig ist Entschlossenheit fürFreihandel und Multilateralismus. Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4651437