Aschheim (www.fondscheck.de) - "Zahlreiche Anleger haben in Folge der Corona-bedingten Kursrückgänge im ersten Quartal gutes Timing bewiesen und bereits zum Anfang des zweiten Quartals wieder investiert. So konnten sie von den günstigen Einstiegskursen profitieren und an der zwischenzeitlichen Rally an den Märkten partizipieren", erklärt Kai Friedrich, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank for Financial Services (ebase ). ...

