Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der Rückgang der Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA, die schneller als erwartete weltweite Lockerung der Lockdowns, der EU-Vorschlag für einen 750 Milliarden Euro schweren Konjunkturfonds, die ersten Verbesserungen des ifo-Index und des PMI der Eurozone, die Erholung des Ölpreises und der regelmäßige Nachrichtenfluss über die Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen hätten die Aktienmärkte im Mai steigen lassen. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA, der Einbruch "harter" Wirtschaftsdaten wie Aufträge, Produktion und Exporte in Deutschland und den USA, der Rückgang des ISM-Index auf ein Elfjahres-Tief und die anhaltende Schwäche der US-Arbeitsmarktdaten hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend belastet.

