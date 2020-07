Das KIT untersucht zusammen mit dem DWD und Meteocontrol, wie Wetterereignisse besser bei den Prognosen zur Erzeugung des Solarstroms berücksichtigen lassen. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Forschungsprojekt "Permastrom" mit 2,5 Millionen Euro.Aerosole - spätestens seit Covid 19 sind sie in aller Munde. Doch die Partikel können nicht nur Krankheiten übertragen, sie führen auch dazu, dass sich in der Atmosphäre Wolken bilden. Dazu kommt, dass mit bestimmten Luftströmungen selbst Sand aus der Sahara nach Europa getragen wird, was sich wiederum auf unser Wetter auswirkt. Doch nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...