++ Coronavirus und Beziehungen zwischen den USA und China belasten ++ DE30 testet 200-Stunden-Linie ++ ZEW-Indizes verfehlen Erwartungen ++Die Aktien in Europa werden am Dienstag tiefer gehandelt. Die Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten verschlechterte sich, nachdem Kalifornien gestern angekündigt hat dass es neue Lockdown-Maßnahmen verhängen werde. Die Nachricht, dass China plant, das US-Unternehmen Lockheed Martin zu sanktionieren, übte zusätzlichen Druck aus, da die Investoren an die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China erinnert ...

