FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstagmittag deutlich im Minus. "Es setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass die Kurse zu weit gelaufen sind. Aktien stehen jetzt auf der Verkaufsliste, Gewinne werden mitgenommen", heißt es bei QC Partners. Als belastend wird zum einen gesehen, dass in Kalifornien am Vorabend die erneute Schließung aller Restaurants, Kinos, Bars und Museen angeordnet wurde. Dazu in der Hälfte aller Bezirke sogar noch weiterreichende Maßnahmen. Zum anderen fand die Rally der Online- und Tech-Aktien in den USA ein jähes Ende. Hier drehten Titel wie Microsoft und Amazon bis zu 3 Prozent ins Minus. Nachrichtlich gesellen sich neue China-USA-Spannungen im Südchinesischen Meer dazu.

Der DAX verliert am Mittag 1,4 Prozent auf 12.616 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,4 Prozent auf 3.300 Punkte nach unten.

Aber auch in Europa läuft es noch nicht rund. So deuten die Konjunkturdaten aus der Eurozone auf eine langsame Erholung der Konjunktur hin. Am Morgen hatte zunächst die nur geringe Erholung im britischen BIP enttäuscht. Zudem hat die EU-Industrieproduktion etwas geringer als erwartet zugelegt. Der ZEW-Index sei zwar grob im erwarteten Rahmen ausgefallen, jedoch habe sich vor allem dessen Einschätzung der aktuellen Lage deutlich weniger verbessert als erwartet. So sei sie nur auf minus 80,9 gestiegen nach minus 83,1 im Juni. Erwartet wurde hier aber eine deutliche Verbesserung auf minus 64,0 Punkte.

Am Mittag startet dann die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen von gleich drei Banken. "Noch wichtiger als die Zahlen für das vom Lockdown geprägte zweite Quartal ist sicherlich der Ausblick für das zweite Halbjahr", so QC Partners. Jetzt müsse sich zeigen, ob die Unternehmen den hohen Erwartungen, die bereits in den Aktienkursen eingepreist seien, gerecht werden können.

Technologiewerte führen Liste der Verlierer an

Mit Verlusten von 3,5 Prozent führt der Techsektor die Verliererliste in Europa an. Im DAX geht es für SAP und Infineon um bis zu 5,1 Prozent nach unten, auch Dassault Systemes und ASML fallen bis zu 3,9 Prozent. Aber auch andere technologienahe Dienstleister geben kräftig nach, so Adyen in den Niederlanden um 3,8 Prozent.

Im Bankensektor (minus 0,2 Prozent) stehen die Zahlen von Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo im Fokus. Vor allem Investmentbanking und Zinserträge sowie Handelsumsätze stehen im Fokus. Übergeordnet wird auf die Auswirkungen von Corona geblickt, mindestens eine Halbierung der Gewinne wird bereits erwartet. Vor allem britische und französische Bankaktien dürften die Zahlen beeinflussen. Dagegen halten sich die defensiven Sektoren gut, so handeln die europäischen Telekomwerte leicht im Plus. In Deutschland handelt der Sektor der Immobilienwerte rund 0,5 Prozent höher.

Covid-Gewinner Hellofresh legt gute Zahlen vor

Hellofresh hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem EBITDA laut Berenberg deutlich übertroffen. Die Unternehmensprognose für 2020 sei zudem angehoben worden. Die Unternehmensprognose erscheine auch nach der deutlichen Anhebung vorsichtig für das zweite Halbjahr. Nach einem guten Lauf in der Aktie werden heute Gewinne mitgenommen, die Aktie verliert 1,9 Prozent.

Ein vergleichbares Bild auch bei der Ocado Group (minus 0,9 Prozent), der Online-Supermarkt bedient ähnliche Marktsegmente wie Hellofresh. Ocado konnte wie andere Branchenwerte einen kräftigen Anstieg beim Online-Shopping von Lebensmitteln vermelden, der Umsatz im Vereinigten Königreich stieg um 27 Prozent zum Vorjahr. Eine gute Nachricht habe der Ausblick von Ocado für sämtliche Branchenwerte: "Sie sehen nicht nur ein coronabedingtes Peak, sondern eine nachhaltige Änderung des Kaufverhaltens."

Daneben hat Gerresheimer solide Zahlen vorgelegt. Für die Aktie geht um 0,9 Prozent nach oben. Der Verpackungsspezialist ist gut durch das zweite Quartal gekommen. Die Einnahmen stiegen um 1,8 Prozent auf 362,9 Millionen Euro. Das organische Wachstum im Kerngeschäft erreichte 4,6 Prozent.

Gelungenes Börsendebüt von Brockhaus Capital

Die Aktien der Brockhaus Capital Management AG (BCM) sind bei ihrem Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Zeichnungsgewinn gestartet. Der erste Kurs lag bei 36,55 Euro, ausgegeben worden waren die Papiere zu je 32,00 Euro. Zuletzt wurde die Aktie immerhin noch mit 33,20 Euro gehandelt. Die Beteiligungsgesellschaft hatte im Zuge des Börsengangs 115 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen will das Geld aus dem Börsengang für Zukäufe und die Umsetzung der Pipeline nutzen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.297,43 -1,57 -52,57 -11,95 Stoxx-50 3.025,91 -1,10 -33,80 -11,08 DAX 12.606,42 -1,51 -193,55 -4,85 MDAX 26.482,27 -1,86 -501,97 -6,47 TecDAX 3.013,27 -2,74 -85,01 -0,06 SDAX 11.911,02 -1,35 -163,43 -4,80 FTSE 6.152,11 -0,39 -24,08 -18,11 CAC 4.969,77 -1,71 -86,46 -16,87 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,42 0,00 -0,66 US-Zehnjahresrendite 0,63 0,01 -2,05 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34h Mo, 17:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 +0,19% 1,1344 1,1365 +1,4% EUR/JPY 122,06 +0,30% 121,65 121,90 +0,1% EUR/CHF 1,0683 -0,00% 1,0678 1,0695 -1,6% EUR/GBP 0,9079 +0,49% 0,9045 0,9010 +7,3% USD/JPY 107,39 +0,11% 107,31 107,26 -1,3% GBP/USD 1,2519 -0,31% 1,2542 1,2614 -5,5% USD/CNH (Offshore) 7,0198 +0,25% 7,0118 6,9979 +0,8% Bitcoin BTC/USD 9.169,76 -0,82% 9.193,01 9.280,76 +27,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,71 40,10 -1,0% -0,39 -31,9% Brent/ICE 42,40 42,72 -0,7% -0,32 -32,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,78 1.803,43 -0,5% -8,65 +18,3% Silber (Spot) 18,93 19,13 -1,0% -0,20 +6,0% Platin (Spot) 829,55 832,50 -0,4% -2,95 -14,0% Kupfer-Future 2,91 2,94 -1,0% -0,03 +3,5% ===

