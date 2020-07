Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index geht im Juli leicht zurück

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Juli leicht verschlechtert. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 59,3 Punkte von 63,4 im Vormonat und damit etwas stärker als erwartet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang der Konjunkturerwartungen auf 60,0 vorausgesagt. Der Index der Lagebeurteilung verbesserte sich hingegen von minus 83,1 auf minus 80,9 Punkte.

Euroraum-Industrie erholt sich im Mai kräftig

Die Industrieproduktion des Euroraums hat sich im Mai nach coronabedingten Rückgängen kräftig erholt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 12,4 Prozent, nachdem sie April um revidiert 18,2 (vorläufig: minus 17,1) Prozent zurückgegangen war und im März um 11,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 13,2 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Produktion um 20,9 (minus 28,7) Prozent. Volkswirte hatten ein Minus von 20,5 Prozent prognostiziert.

EZB: Banken wollen Kreditstandards im 3Q deutlich straffen

Banken verweisen auf erwartetes Ende der Staatsgarantien

Die Standards für Unternehmenskredite im Euroraum haben sich im zweiten Quartal weniger günstig als erwartet entwickelt und dürften im dritten Quartal deutlich gestrafft werden. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strafferen Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Banken mit lockereren Standards um 1 Punkt. Betroffen waren vor allem kleinere Unternehmen. Bei der Unternehmenskreditnachfrage ergab sich ein Anstieg von 62 Punkten. Die Banken hatten eine Lockerung der Kreditstandards um 11 Punkte und eine um 77 Punkte höhere Nachfrage erwartet. Für das dritte Quartal wird eine Straffung der Standards um 23 Punkte erwartet. Grund ist das für "einige große Euro-Länder" erwartete Ende der Kreditgarantien.

Braun: Bund und Länder beraten über Ausgangsbeschränkungen für Corona-Regionen

Bund und Länder beraten über die Verhängung von Ausreisebeschränkungen für Landkreise, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Ziel der diskutierten Maßnahmen sei es, "sehr präzise und möglichst schnell zu reagieren", wenn ein akuter Corona-Hotspot auftauche, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 199.375 angegeben - ein Plus von 412 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 200.180 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9064 Todesfälle und damit genauso viele wie am Vortag. Die JHU zählte 9.074 Tote.

Lauterbach sieht keinen Grund mehr für Verschiebung von Operationen wegen Corona

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eine allmähliche Rückkehr der Krankenhäuser zum Regelbetrieb gefordert. "Niemand sollte einen Krankenhausaufenthalt, der nötig ist, wegen Corona verschieben", sagte Lauterbach am Dienstag im Morgenmagazin des ZDF. Es gebe "jetzt keinen Grund mehr", notwendige Eingriffe und Operationen zu verschieben. "Die Krankenhäuser haben sich hervorragend aufgestellt", sagte er.

TÜV fordert Lieferkettengesetz auch in Europa

Die technische Überwachungsvereine TÜV haben den Vorstoß der Bundesregierung für ein Lieferkettengesetz begrüßt und eine Umsetzung auch in Europa angeregt. "Die Wertschöpfungskette an sozialen und ökologischen Standards auszurichten, ist für viele Unternehmen eine Selbstverständlichkeit", erklärte der Geschäftsführer des TÜV-Verbandes, Joachim Bühler.

Studie: Maschinenbau könnte Industrie-Emissionen um 86% senken

Mit klimaschonenderen Maschinen lässt sich der Treibhausgasausstoß der Industrie laut einer neuen Studie deutlich senken. Möglich sei eine Reduktion um 86 Prozent - von derzeit 35 auf dann nur noch 5 Gigatonnen an Emissionen. Das teilte der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) unter Berufung auf eine von ihm beauftragte Studie der Boston Consulting Group (BCG) mit.

Union in den Umfragen bei 37 Prozent

Die CDU/CSU gewinnt in den Umfragen einen Punkt hinzu und landet auf 37 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen halben Punkt auf 8,5 Prozent, wie aus dem INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung hervorgeht. SPD (14,5 Prozent) und die Grünen (16,5 Prozent) verlieren je einen halben Punkt. AfD (11 Prozent) und FDP (7 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 5,5 Prozent, einen halben Punkt weniger.

RTL/ntv-Trendbarometer: 52 Prozent würden Kanzlerkandidatur Söders begrüßen

Gut die Hälfte der Bundesbürger würde einer aktuellen Umfrage zufolge eine Kanzlerkandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder gutheißen. 52 Prozent würden dies begrüßen, 39 Prozent nicht, wie die am Dienstag veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Sender RTL und ntv ergab. Eine Kanzlerkandidatur Söders würden demnach überdurchschnittlich häufig die über 60-Jährigen sowie die Unions-Anhänger für gut befinden.

Bund erleichtert regionale Wirtschaftsförderung

Unternehmen in strukturschwachen Regionen sollen leichter an Mittel der regionalen Wirtschaftsförderung gelangen. Das haben Bund und Länder beschlossen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Zuvor hatten sich Union und SPD im Konjunkturpaket verständigt, dass die entsprechenden Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) um insgesamt 500 Millionen Euro aufgestockt werden.

China wirft Demokratie-Bewegung in Hongkong Revolutionsversuch vor

China hat den Ton gegenüber der Hongkonger Demokratiebewegung massiv verschärft und pro-demokratischen Aktivisten vorgeworfen, eine "Revolution" anzetteln zu wollen. Die von der pro-demokratischen Opposition abgehaltenen Vorwahlen am Wochenende bezeichnete das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in der Sonderverwaltungszone am Dienstag als "schwere Provokation" und als mutmaßlichen Verstoß gegen das umstrittene neue Sicherheitsgesetz. Das Gesetz, das die demokratischen Bürgerrechte in Hongkong massiv einschränkt, sieht unter anderem lange Haftstrafen für "Separatismus" oder "Subversion" vor.

Macron beschwört zum Nationalfeiertag "Kampfgeist" der Franzosen

Zum französischen Nationalfeiertag hat Präsident Emmanuel Macron den "Kampfgeist" der Franzosen in der Coronavirus-Krise beschworen. Das ganze Land habe "Hingabe, Hartnäckigkeit, Mut und Solidarität" bewiesen, hieß es in einer am Dienstag auf Twitter verbreiteten Erklärung des Staatschefs. Macron hatte den Kampf gegen das Virus zuvor mit einem "Krieg" verglichen. In Frankreich und im Ausland erntete er damit viel Kritik.

Libysches Parlament erlaubt grundsätzlich ägyptische Intervention

Das libysche Parlament hat grundsätzlich eine militärische Intervention Ägyptens in Libyen erlaubt. Das Nachbarland solle direkt eingreifen können, um die "nationale Sicherheit" beider Länder zu verteidigen, heißt es in einer am späten Montagabend im ostlibyschen Tobruk verabschiedeten Entschließung. Eine derartige Gefahr geht demnach von der "türkischen Besatzung" Libyens aus.

Zehntausende kämpfen gegen Überschwemmungen entlang des Jangtse in China

Nach Dutzenden Todesopfern durch Hochwasser entlang des Jangtse-Flusses in China haben am Dienstag zehntausende Einsatzkräfte gegen weitere folgenschwere Überschwemmungen in der Region gekämpft. Soldaten in Rettungswesten schleppten Sandsäcke zum Ufer des Poyang-Sees in der südöstlichen Provinz Jiangxi. In der Stadt Jiujiang, in deren Nähe der See in den Jangtse mündet, bauten sie einen mannshohen Damm.

Spiegel: Staatsanwaltschaft lässt Räume von Zoll-Spezialeinheit durchsuchen

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück lässt nach Spiegel-Informationen seit Dienstagmorgen die Räume der Zoll-Spezialeinheit Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln durchsuchen. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Strafvereitelung im Amt gegen namentlich nicht benannte FIU-Verantwortliche, berichtete das Magazin. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Corona-Ausgangssperre in indischer IT-Metropole Bangalore

Nachdem die IT-Metropole Bangalore sich zu einem neuen Hotspot der Corona-Pandemie in Indien entwickelt hat, ist für die 13-Millionen-Einwohner-Stadt eine Ausgangssperre verhängt worden. Der Lockdown gilt ab Dienstagabend um 20.00 Uhr (Ortszeit, 16.30 Uhr MESZ) für sieben Tage, wie die Behörden mitteilten. Der Verkehr in der südindischen Stadt wird von Notfällen abgesehen ausgesetzt, nur Läden mit lebensnotwendigen Waren dürfen geöffnet bleiben.

